شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالقلعة الحمراء يوضح أسباب التعادل مع البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر بجهاز الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك 3 أسباب وراء التعادل السلبي للفريق مؤخرًا مع البنك الأهلي في الدوري الممتاز، أولها عدم ثبات التشكيل في المباريات الأخيرة، بسبب إصرار موسيماني، المدير الفني، على تجربة لاعبين في لقاءات رسمية بالبطولة.

وأضاف أن السبب الثاني هو أن المدير الفني لم يحسن التعامل مع المباراة، ولم ينصت لتحذيرات الجهاز المعاون خلال اللقاء، والسبب الأخير وجود مشاكل داخل الفريق بين اللاعبين بسبب الصفقات الجديدة التي يرغب النادي في التعاقد معها، رغم وجود عدد من اللاعبين المميزين داخل الفريق.