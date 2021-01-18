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مصدر بالقلعة الحمراء يوضح أسباب التعادل مع البنك الأهلي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر بجهاز الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك 3 أسباب وراء التعادل السلبي للفريق مؤخرًا مع البنك الأهلي في الدوري الممتاز، أولها عدم ثبات التشكيل في المباريات الأخيرة، بسبب إصرار موسيماني، المدير الفني، على تجربة لاعبين في لقاءات رسمية بالبطولة.

وأضاف أن السبب الثاني هو أن المدير الفني لم يحسن التعامل مع المباراة، ولم ينصت لتحذيرات الجهاز المعاون خلال اللقاء، والسبب الأخير وجود مشاكل داخل الفريق بين اللاعبين بسبب الصفقات الجديدة التي يرغب النادي في التعاقد معها، رغم وجود عدد من اللاعبين المميزين داخل الفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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