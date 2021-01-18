شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة باتشيكو مع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق، طالبه خلالها بمصالحة جماهير القلعة البيضاء خلال مواجهة الجونة في الدوري الممتاز بعد المشاكل التي شهدتها فترة محاولات احترافه خارجيًا.

وقال باتشيكو للاعب: «سأمنحك فرصة أخيرة من أجل إثبات جدارتك، وإذا لم تظهر بمستوى متميز فلن أعتمد عليك خلال الفترة المقبلة».