شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي يهاجم الجبلاية بسبب عقوبة محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات وتغريمة 20 ألف جنيه.

وقال القيعي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:«عندما تصبح العدالة حلما.. تطبيق العدالة لا بد منه ولكن لابد وأن يتم على الجميع، فهناك وقائع كبيرة وأكبر من ذلك ومرت مرور الكرام ولم يتم إيقافهم، حتى اللقطة الواضحة خرجت العقوبة بعد 10 أيام من الواقعة والتى لعب الزمالك خلالها مباراة وفاز بها بهدف لإمام عاشور الذي تم إيقافه بعدها».

واضاف: «أنصح لاعبى الأهلى بالثبات وضبط النفس لأنهم سيتم عقوبتهم بشكل مغاير عن الوقائع التي ستحدث في أندية أخرى، ويجب التعلم من الأخطاء».