شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي ينتقد موسيماني بسبب وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، الجنوبي أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، بسبب قراره بمشاركة وليد سليمان خلال مباراة البنك الأهلى التي انتهت أمس بالتعادل السلبي.

وقال عدلى القيعى، خلال برنامج «ملك وكتابة» المذاع على قناة الأهلى، «موسيمانى أخطأ بعمل مخاطرة بالدفع بوليد سليمان على الرغم من شعوره بشد في الخلفية ومينفعش نخاطر بأى لاعب في هذا التوقيت، ولكن كان يريد موسيمانى إحراز هدف مبكر يفتح المباراة ولكن عدم قدرة وليد على استكمال المباراة فخسر تبديل وتصعبت المباراة».