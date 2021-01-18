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موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.. الأهلي يترقب منافسه

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2020، غداً الثلاثاء بمدينة ‏زيورخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏
ويترقب أنصار النادي الأهلي قرعة كأس العالم للأندية، ومنافس فريقهم ‏في المباراة الأولى.‏
وتبدأ فاعليات القرعة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، غداً ‏الثلاثاء الموافق التاسع عشر من يناير الجاري.‏
وتذيع قناة «بي ان الاخبارية» (المفتوحة) القرعة حصرياً عبر شاشتها في ‏الموعد سالف الذكر.‏
ومن المنتظر أن يواجه الأهلي واحد من ثلاثة أندية هم: فريق الدحيل ‏القطري عقب انسحاب أوكلاند سيتي النيوزلندي، أو بطل اّسيا أو أمريكا ‏الشمالية.‏
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.‏
وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك ‏على حساب مواطنه الزمالك، في نوفمبر الماضي.‏
وسبق وأن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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