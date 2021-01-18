شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.. الأهلي يترقب منافسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2020، غداً الثلاثاء بمدينة ‏زيورخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

ويترقب أنصار النادي الأهلي قرعة كأس العالم للأندية، ومنافس فريقهم ‏في المباراة الأولى.‏

وتبدأ فاعليات القرعة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، غداً ‏الثلاثاء الموافق التاسع عشر من يناير الجاري.‏

وتذيع قناة «بي ان الاخبارية» (المفتوحة) القرعة حصرياً عبر شاشتها في ‏الموعد سالف الذكر.‏

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي واحد من ثلاثة أندية هم: فريق الدحيل ‏القطري عقب انسحاب أوكلاند سيتي النيوزلندي، أو بطل اّسيا أو أمريكا ‏الشمالية.‏

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.‏

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك ‏على حساب مواطنه الزمالك، في نوفمبر الماضي.‏

وسبق وأن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏