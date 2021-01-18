شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.. الأهلي يترقب منافسه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2020، غداً الثلاثاء بمدينة زيورخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
ويترقب أنصار النادي الأهلي قرعة كأس العالم للأندية، ومنافس فريقهم في المباراة الأولى.
وتبدأ فاعليات القرعة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، غداً الثلاثاء الموافق التاسع عشر من يناير الجاري.
وتذيع قناة «بي ان الاخبارية» (المفتوحة) القرعة حصرياً عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.
ومن المنتظر أن يواجه الأهلي واحد من ثلاثة أندية هم: فريق الدحيل القطري عقب انسحاب أوكلاند سيتي النيوزلندي، أو بطل اّسيا أو أمريكا الشمالية.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.
وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك على حساب مواطنه الزمالك، في نوفمبر الماضي.
وسبق وأن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.
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