شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتهم راموس بالخيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكدت أن إدارة ريال مدريد الإسباني ترى أن المدافع سيرجيو راموس يتسبب بشكل أو بآخر في تسريب تفاصيل تعاقده لوسائل الإعلام.

وينتهي عقد سيرجيو راموس في يونيو المقبل في الوقت الذي تحاول العديد من الأندية التعاقد معه، بعد تعثر المفاوضات حتى الآن مع إدارة ريال مدريد.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة الملكي تنوي عقد جلسة بشكل منفرد مع راموس، دون حضور شقيقه، وذلك من أجل الحفاظ على سرية التفاوض.

ويعتبر رينيه راموس، شقيق سيرجيو راموس هو المفوض من قبل قائد ريال مدريد لتولي المفاوضات الخاصة بالتعاقد، والذي اتهمته الإدارة بتسريب المعلومات لوسائل الإعلام.