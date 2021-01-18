شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يدعم الشناوي بعد قرار الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساند محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، زميله بالفريق محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، بعد قرار الإيقاف الذي تعرض له الأخير لأربع مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية 20 ألف جنيه، على خلفية سلوكه مع حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالجولة الماضية من الدوري والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر كهربا صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بمحمد الشناوي قائد الفريق الأحمر وعلق كهربا على الصورة قائلاً «الأسد».