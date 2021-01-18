شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراته ضد نيوكاسل المقرر اقامتها على ملعب الإمارات، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التشكيلة عودة الدولي المصري محمد النني لقائمة المباراة بعد الغياب عن مباراة الفريق الماضية أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية حيث تواجد على دكة البدلاء.

وجاءت تشكيلة أرسنال كالتالي..

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس – روب هولدينج – ديفيد لويز – كيران تيريني.

خط الوسط: توماس بارتي – داني سيبايوس –جرانيت تشاكا - إميل سميث رو.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت – بوكايو ساكا - بيير إيمريك أوباميانج.