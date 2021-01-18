شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. منتخب مصر لكرة اليد يحتج على حكم مباراته مع السويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المنتخب المصري لكرة اليد باحتجاج لدي الاتحاد الدولي على حكم مباراته مع السويد التي أقيمت اليوم في ختام مباريات المجموعة السابعة، وانتهت بفوز السويد 24/23.

ويرجع الاحتجاج لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول «الاسكندنافية» التي تنتمي اليها السويد، وهو أمر ليس مقبول.

كما أن الحكم النرويجي أدار آخر مباراة للمنتخب السويدي أمام مقدونيا، وهو ما تعجب له الجميع، بالإضافة لكون مدرب السويد نرويجي، وهو أمر كان لابد أن يتم وضعه في الاعتبار.

وشعر منتخبنا بالظلم خلال المباراة، خاصة أن الحكم لم يوفر لهم الحماية الكافية، رغم تقدمنا في الشوط الأول بفارق ثلاث أهداف لينهي الشوط الأول بنتيجة 12/9.