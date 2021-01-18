شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي عن الحكم السابق أحمد الشناوي: «جامل نجله» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علقت قناة النادي الأهلي على التحليل التحكيمي للخبير أحمد الشناوي، بخصوص هدف أيمن أشرف الملغي في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي.
وقال الإعلامي إبراهيم المنيسي عبر شاشة قناة الأهلي: «أحمد الشناوي جامل نجله حكم الفار في تلك المباراة بعد تأييد قراره خلال تحليله لحالات المباراة».
وواصل:«كان من الأفضل أن يرفع أحمد الشناوي الحرج عنه ويعتذر عن تحليل الحالات التحكيمية لهذه المباراة، بسبب إسنادة مهمة حكم الفار لنجله».
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