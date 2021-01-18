بالمواعيد.. 3 مباريات حاسمة لمصر نحو التأهل لدور الثمانية بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أنهى المنتخب المصري مباراياته في المجموعة السابعة ضمن دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد، بعدما خسر أمام السويد مساء الإثنين، ليحتل المركز الثاني في الترتيب.

نظام البطولة ينص على تأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة بعد انتهاء مباريات الدور الأول إلى الدور الرئيسي، على أن يتأهل كل فريق بالنقاط التي حصل عليها من المتأهلين معه.

وانتهت منافسات الدور الأول من المسابقة بتواجد السويد على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، أمام مصر بأربع نقاط، ثم مقدونيا بنقطتين وهو الثلاثي المتأهل للدور الرئيسي، وأخيرًا تشيلي بدون رصيد.

وبحسب نظام البطولة، فإن منتخبات المجموعة السابعة ستلعب خلال الدور القادم مع الثلاثي المتأهل من المجموعة الثامنة، والتي كانت تضم روسيا، بيلاروسيا، سلوفينيا وكوريا الجنوبية.

وتأهلت منتخبات روسيا، سلوفينيا وبيلاروسيا إلى الدور الرئيسي لتصبح في مواجهات ضد السويد، مصر ومقدونيا الذين تأهلوا عن المجموعة السابعة، بينما ستلعب منتخبات تشيلي وكوريا الجنوبية على كأس الرئيس.

وينص نظام البطولة على خوض كل فريق لثلاث مباريات في الدور القادم، على أن يلتقي مع الفرق التي انضمت إليه من المجموعة الأخرى فقط، ولا يواجه الفريقين المتأهلين معه من مجموعته مرة أخرى.

ويتأهل فريقين فقط من كل مجموعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، لخوض منافسات دور الثمانية، على أن يتم ترتيب الأربعة منتخبات الأخرى من المراكز 9 إلى 24.

وسيكون ترتيب مباريات مجموعة مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم كالتالي:

يوم الأربعاء 20 يناير:

- مصر ضد روسيا.

- السويد ضد بيلاروسيا.

- مقدونيا ضد سلوفينيا.

يوم الجمعة 22 يناير:

- مصر ضد بيلاروسيا.

- السويد ضد سلوفينيا.

- مقدونيا ضد روسيا.

يوم الأحد 24 يناير:

- مصر ضد سلوفينيا.

- السويد ضد روسيا.

- مقدونيا ضد بيلاروسيا.

*جميع المباريات السابقة ستقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.