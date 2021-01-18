الأهلي يكشف لمصراوي موعد السفر إلى قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالأهلي أن النادي استقر على موعد سفر البعثة إلى قطر من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2020، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "حددنا يومي 28 أو 29 يناير الجاري موعدا للسفر إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية".

وأضاف: "المدير الفني بيتسو موسيماني سيختار بين اليومين ونترك له القرار النهائي".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري يوم الخميس المقبل 21 يناير الجاري ثم سيحل ضيفا على بيراميدز يوم الثلاثاء 26 يناير قبل شد الرحال إلى قطر.

ويتكون القوام النهائي من قائمة الفرق في مونديال الأندية من 23 لاعبا، ومن الممكن اصطحاب ما يصل إلى 30 لاعبا وفقا لرؤية المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيوريخ السويسرية في مدينة زيورخ السويسرية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يبدأ الأهلي مشواره يوم 4 فبراير ضمن مباريات الدور الثاني.

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي، وحجز مقعده في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.