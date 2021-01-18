المنتخب المصري يحتج علي حكم مباراته مع السويد بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد"

تقدم المنتخب المصري لكرة اليد باحتجاج لدى الاتحاد الدولي على حكم مباراته مع السويد التي أقيمت اليوم في ختام مباريات المجموعة السابعة وانتهت بفوز السويد 24/23.

يرجع الاحتجاج لعدة أسباب أهمها أن الحكم أوروبي من الدول "الاسكندنافية" التي تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبول.

وأوضح منتخب مصر أن الحكم النرويجي أدار أخر مباراة للمنتخب السويدي أمام مقدونيا وهو ما تعجب له الجميع ، بالاضافة لكون مدرب السويد نرويجي وهو أمر كان لابد أن يتم وضعه في الاعتبار .

وأشار المنتخب أن اللاعبون شعروا بالظلم خلال المباراة خاصة أن الحكم لم يوفر لهم الحماية رغم التقدم في الشوط الأول بفارق ثلاث أهداف لينهي الشوط الأول بنتيجة 12/9.

وخسر المنتخب المصري المباراة التي جمعته مع نظيره السويدي بنتيجة 24-23 في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة لبطولة العالم لكرة اليد.

المنتخب المصري أنهي الشوط الأول من اللقاء متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة 12-9، لكن الشوط الثاني شهد دقائق من عدم التركيز والتي أدت لعودة السويد.

وبهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تواجد في المركز الثاني بالمجموعة برصيد أربع نقاط، خلف السويد بست نقاط، ثم مقدونيا ثالث الترتيب بنقطتين وأخيرًا تشيلي بدون رصيد.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسي من البطولة برصيد نقطتين، بينما ستمتلك السويد أربع نقاط، ومقدونيا بدون رصيد، إلى جانب روسيا، بيلاروسيا وسلوفينيا.