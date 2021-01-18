اعتراضات عنيفة من أعضاء لدجلة على منعهم من دخول النادي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اعترض بعض أعضاء وادي دجلة على منعهم من دخول النادي بعد قرار مجلس الإدارة بإيقاف عدد من أعضاء النادي على خلفية أزمة رسوم تجديد العضوية.

وفوجئ اليوم الإثنين الأعضاء الموقوفون بتلقيهم اتصالات من النادي تبلغهم بالقرار، الذي يعد أول رد فعل من مجلس الإدارة على مطالب إلغاء زيادة رسوم الاشتراك السنوي.

وكان النادي أعلن رفع رسوم الاشتراك السنوي بنسبة 15%، وهو ما رفضه الآلاف من أعضاء النادي على اعتبار أن النادي قد أُغلق لعدة أشهر على خلفية تفشي وباء كورونا.

ورصدت عدسة الخليج 365 فيديو لعشرات الأعضاء المحتجين على منعهم من دخول نادي وادي دجلة، وهم في حالة من الغضب بعد توقيفهم أمام بوابة فرع المعادي.

يُذكر أن عدد من أعضاء وادي دجلة قرروا تحريك دعوى قضائية ضد مجلس إدارة النادي أمام المحكمة الرياضية المصرية لإلغاء قرار زيادة رسوم الاشتراك السنوي.