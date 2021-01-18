محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن مستقبله على المدى الطويل بين يدي النادي، مشيرا إلى أنه يريد البقاء بين صفوف الريدز.

وقال صلاح، في تصريحات لقناة "TV2" النرويجية ردًا على سؤال بشأن مستقبله: "لا أعرف، إذا سألت سأقول إنني أريد أن أبقى هنا لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "لكن كما قلت من قبل، فإن الأمر في يد النادي. سأقدم دائمًا 100% في اللحظة الأخيرة التي أكون فيها في هذا النادي وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وأتم صاحب الـ28 عاما قائلا: "أريد أن أقدم أفضل أداء لدي بنسبة 100% للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".

يُذكر أن صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم فشله في تسجيل أي هدف خلال أربع مباريات متتالية.