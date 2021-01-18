بعد الهزيمة من السويد.. ما هو موقف مصر في الدور الثاني لمونديال اليد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

تلقى المنتخب المصري خسارة أمام نظيره السويدي بنتيجة 24-23 في نهاية مباريات المجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد، ليصبح الموقف النهائي للفريق في الدور الرئيسي للمسابقة واضحًا.

نظام البطولة ينص على تأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة بعد انتهاء مباريات الدور الأول إلى الدور الرئيسي، على أن يتأهل كل فريق بالنقاط التي حصل عليها من المتأهلين معه.

وانتهت منافسات الدور الأول من المسابقة بتواجد السويد على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، أمام مصر بأربع نقاط، ثم مقدونيا بنقطتين وهو الثلاثي المتأهل للدور الرئيسي، وأخيرًا تشيلي بدون رصيد.

لكن الفرق الثلاثة لن تتأهل بنفس عدد النقاط إلى الدور القادم، حيث سيتم حذف نتائج مباريات الثلاثي السويد، مصر ومقدونيا ضد تشيلي التي انتقلت للعب في كأس الرئيس.

وبعد حذف نقاط وأهداف وكل ما يخص مباريات تشيلي، فإن السويد ستتأهل إلى الدور القادم برصيد أربع نقاط، ومن ثم مصر بنقطتين، وأخيرًا مقدونيا بدون رصيد.

وبحسب نظام البطولة، فإن منتخبات المجموعة السابعة ستلعب خلال الدور القادم مع الثلاثي المتأهل من المجموعة الثامنة، والتي كانت تضم روسيا، بيلاروسيا، سلوفينيا وكوريا الجنوبية.

وكانت نتائج الثلاثي المتأهل في المباريات الثلاث التي جمعت بينهم في المجموعة السابعة كالتالي:

مصر 23-24 السويد

مصر 38-19 مقدونيا

السويد 32-20 مقدونيا

وحسمت روسيا صدارة ترتيب مجموعتها برصيد خمس نقاط، أمام سلوفينيا بأربع نقاط، ثم بيلاروسيا بثلاث نقاط، وهم المتأهلون إلى الدور الرئيسي، بينما ستنتقل كوريا التي لم تحصد أي نقطة إلى كأس الرئيس.

وبعد حذف نتائج المنتخب الكوري، فإن روسيا ستتأهل إلى الدور الرئيسي برصيد ثلاث نقاط، ثم سلوفينيا بنقطتين، وأخيرًا بيلاروسيا بنقطة واحدة حصدتها من تعادل مع الدب الروسي في الجولة الأولى.

وكانت نتائج الثلاثي المتأهل في المباريات الثلاث التي جمعت بينهم في المجموعة الثامنة كالتالي:

سلوفينيا 29-25 بيلاروسيا

روسيا 31-25 سلوفينيا

روسيا 32-32 بيلاروسيا

وبناء على النتائج السابقة، فإن موقف المنتخب المصري بين فرق مجموعته بالدور الرئيسي سيصبح كالتالي:

1- السويد (4 نقاط) بفارق أهداف +13

2- روسيا (3 نقاط) بفارق أهداف +6

3- مصر (2 نقاط) بفارق أهداف +18

4- سلوفينيا (2 نقاط) بفارق أهداف -2

5- بيلاروسيا (نقطة) بفارق أهداف -4

6- مقدونيا (0 نقاط) بفارق أهداف -31

وينص نظام البطولة على خوض كل فريق لثلاث مباريات في الدور القادم، على أن يلتقي مع الفرق التي انضمت إليه من المجموعة الأخرى فقط، ولا يواجه الفريقين المتأهلين معه من مجموعته مرة أخرى.

ويتأهل فريقان فقط من كل مجموعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، لخوض منافسات دور الثمانية، على أن يتم ترتيب الأربعة منتخبات الأخرى من المراكز 9 إلى 24.

وبذلك فإن المنتخب المصري بحاجة إلى الفوز على روسيا التي تتقدم عليه في الترتيب مقدمًا، وكذلك سلوفينيا في الدور القادم لقطع شوط كبير نحو التأهل إلى دور الثمانية، مع تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا ضد بيلاروسيا بدلًا من انتظار نتائج الفرق الأخرى لتحديد الترتيب.