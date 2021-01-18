فرنسا تعبر سويسرا وتحقق العلامة الكاملة بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الخامسة من بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا بفوزه على نظيره السويسري 25 /24 اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل 14/14 ثم جاء الشوط الثاني متوازنا لكن ديوك فرنسا حسمت الفوز في النهاية بفارق هدف واحد.

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية وحل منتخب سويسرا ثالثا بنقطتين.

واستهل منتخب فرنسا مشواره بالفوز على النرويج ثم فاز على النمسا قبل أن يكلل جهود بالفوز على سويسرا اليوم.

أما منتخب سويسرا فبدأ مشواره بالخسارة أمام النرويج ثم تغلب على النمسا قبل أن يخسر أمام ديوك فرنسا.