رغم الخسارة.. محمد سند أفضل لاعب في مباراة مصر والسويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصل محمد سند لاعب المنتخب المصري على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام السويد، والتي أقيمت اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لليد التي تستضيفها مصر.

وتصدر المنتخب السويدي المجموعة السابعة، عقب فوزه على منتخب مصر بنتيجة 24 / 23.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة 12 /9 لكن المنتخب السويدي استعاد توازنه في الشوط الثاني ليخرج فائزا بفارق هدف واحد.

وتصدر المنتخب السويدي المجموعة السابعة بست نقاط وحل منتخب مصر في المركز الثاني بأربع نقاط في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي مقدونيا الشمالية وتشيلي.