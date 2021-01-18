بالفيديو.. مدرب الإسماعيلي يبكي على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دخل أبوطالب العيسوي، المدير الفني للإسماعيلي، في نوبة بكاء هيستيرية على الهواء بعد سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها الدراويش، والتي كان آخرها الخسارة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الاثنين.

وفاز المقاولون على الإسماعيلي في ستاد الإسماعيلية بهدف نظيف في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السادس من المسابقة المحلية.

وقال العيسوي في تصريحاته بعد المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس": "سأتحمل المسؤولية ولا يهمني، بعض الناس تهاجمني وتضغط بكلام جارح، لكن محبي النادي سيقفون بجوار النادي، أعذر الجميع؛ لأن التدريب مهنة التعب ويجب أن نكون على قدر ذلك التعب".

وأضاف: "أعظم مدرب في التاريخ لو غاب عنه التوفيق لن يفوز على أي فريق، الأداء الذي ظهرنا به في لقاء اليوم لا يمكن أن يؤدي إلى تعادل على أقل تقدير، كان يجب الفوز بفارق اثنين أو ثلاثة أهداف".

وأكمل باكيا: "جمهور الإسماعيلي الوحيد اللي الواحد زعلان عشانه، نفسي أفرحهم لكن لا أستطيع، نفسي أقولهم إني مدرب كويس، لكن ربنا مش رايد، الحمد لله".

وأتم مدرب الإسماعيلي قائلا: "نفسي الإسماعيلي يرجع، لكن هذا ليس بيدي، أنا بشتغل وبتعب لكن التوفيق بتاع ربنا مش بتاعي".

يُذكر أن الإسماعيلي تراجع إلى المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام المقاولون، والتي جاءت بعد أيام من الإقصاء من نصف نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس" على يد الرجاء المغربي.