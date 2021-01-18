سلوفينيا تهزم بيلاروسيا وتتأهل بنقطتين لملاقاة مصر في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق منتخب سلوفينيا فوزًا على حساب نظيره البيلاروسي بنتيجة 29-25 في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر.

وجاء الفوز ليعزز موقف المنتخب السلوفيني ليرفع رصيد سلوفينيا إلى أربع نقاط في وصافة ترتيب المجموعة خلف روسيا برصيد خمس نقاط، ثم بيلاروسيا بثلاث نقاط، وأخيرًا كوريا الجنوبية بدون رصيد.

وانتهت مباريات المجموعة الثامنة لتتأهل روسيا إلى الدور الرئيسي برصيد ثلاث نقاط، ثم سلوفينيا بنقطتين وبيلاروسيا بنقطة واحدة، بينما تلعب كوريا في كأس الرئيس "الترضية".

وستنضم المنتخبات الثلاثة في المجموعة الثامنة إلى منتخبات السويد، مصر ومقدونيا في الدور الرئيسي، ليخوض كل فريق ثلاث مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى المنضمة إليه.

الجدير بالذكر أن الدور الرئيسي للمونديال سيقام على هيئة أربع مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات يمتلك كلًا منهم النقاط التي حصل عليها من المتأهلين من مجموعته، ليتأهل الأول والثاني من كلًا مجموعة إلى دور الثمانية.