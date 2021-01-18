بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب وايسلندا في كأس العالم لكرة اليد

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “المغرب وايسلندا” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم لكرة اليد.

ينقل بث مباشر مباراة “المغرب وايسلندا” على قناة أون تايم سبورتس 2، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

يلعب منتخب المغرب ونظيره الآيسلندي لحساب المجموعة السادسة والتي تضم الجزائر والبرتغال.

تكبد منتخب المغرب خسارتين في الجولة الأولى والثانية أمام الجزائر بنتيجة (24-23)، والبرتغال بنتيجة (33-20) على الترتيب.

في المقابل خسر منتخب ايسلندا في الجولة الأولى أمام البرتغال بنتيجة (25-23)، وفاز في الثانية على الجزائر بنتيجة (39-24).

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه اليوم على الجزائر بنتيجة ( 26-19)، فيما يتواجد منتخب آيسلندا في المركز الثاني بنقطتين في رصيده، وبنفس الرصيد يقبع محاربو الصحراء في المركز الثالث، بينما يتذيل المغرب ترتيب المجموعة دون رصيد.

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