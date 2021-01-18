بث مباشر | شاهد ميلان وكالياري في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ميلان وكالياري” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “ميلان وكالياري” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

وتقام مواجهة ميلان وكالياري على ملعب سردينيا ارينا، بإدارة من الحكم الايطالي “روساريو أبيسو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

حصد “كالياري” 14 نقطة فقط حتى الآن في الدوري الايطالي بعد مرور 17 جولة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل 5، وتلقى 9 هزائم، وهو أدنى حد من النقاط حققه الفريق منذ 2014/2015، وهو الموسم الذي شهد هبوطهم في النهاية، ومن المثير أن لديهم نفس معدل الأهداف التي تم تلقيها في هذه المرحلة في ذلك الوقت، بواقع هدفين في كل لقاء.

في المقابل سجل “ميلان” أكثر من هدفين في 16 مباراة من أصل 17 مباراة، ويستمتع الروسونيري بأفضل بداية له في في الدوري الايطالي هذا الموسم منذ 2003، وهو العام الذي شهد تتويجه بطلاً للمسابقة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن ملاحقه “الانتر” الذي انتصر أمس على يوفنتوس لحساب الجولة الحالية.

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