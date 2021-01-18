شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يكشف حقيقة تلقيه عرضًا لتدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عن حقيقة تلقية عرضًا رسميًا من نادي الإسماعيلي لتولي مسؤولية تدريب الدروايش خلال الفترة الحالية.

وقال نجم الأهلي السابق، تلقيت اتصالا من جانب إدارة الإسماعيلي لتولي قيادة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكنني اعتذرت لتمسك إدارة الإنتاج الحربي بي.

وواصل مختار مختار، تصريحاته التلفزيونية مؤكدًا أنه يبحث حاليا تدعيم فريق الانتاج الحربي بثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق بلاعبين سوبر.