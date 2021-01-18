شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس التقدم بتظلم ضد عقوبة محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس النادي الأهلي تقديم تظلم للجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، لتخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي، حارس المارد الأحمر، والذي تم إيقابه 4 مباريات عقب واقعة المشادة الكلامية مع محمد سلامة، حكم لقاء الأهلي والبنك مساء أمس.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه الاثنين أنه تم أيضاً تغريم الشناوي، مبلغ 20 ألف جنيه، ليغيب الشناوي عن مباريات الأهلي ضد المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.