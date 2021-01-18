شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البرتغال يقسو على الجزائر في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى منتخب الجزائر الهزيمة على يد البرتغال بنتيجة (26-19)، مساء اليوم الإثنين، بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

تفوق المنتخب البرتغالي منذ البداية على حساب نظيره الجزائري، وأنهى الشوط الأول بنتيجة 14-9 ثم استمر التفوق بشكل واضح في الشوط الثاني. ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطتين بعد الخسارة الثانية على التوالي.