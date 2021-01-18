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محمد صلاح يؤكد رغبته في الاستمرار مع ليفربول

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قتل محمد صلاح الشائعات التي خرجت من رحم تصريحاته الأخيرة مع موقع صحيفة «آس» الإسبانية، والتى أشار خلالها لإمكانية رحيله عن فريقه ليفربول لخوض تجرية جديدة داخل سواء في أو .

ووفقًا لموقع قناة «تي في» النرويجية، أكد «صلاح» أنه يريد الاستمرار مع فريقه الإنجليزي لأكبر فترة ممكنة، ولكنه عاد وشدد على أن استمراره مع الفريق في يد النادي الإنجليزي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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