شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يؤكد رغبته في الاستمرار مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قتل محمد صلاح الشائعات التي خرجت من رحم تصريحاته الأخيرة مع موقع صحيفة «آس» الإسبانية، والتى أشار خلالها لإمكانية رحيله عن فريقه ليفربول لخوض تجرية جديدة داخل الدوري الإسباني سواء في ريال مدريد أو برشلونة.

ووفقًا لموقع قناة «تي في» النرويجية، أكد «صلاح» أنه يريد الاستمرار مع فريقه الإنجليزي لأكبر فترة ممكنة، ولكنه عاد وشدد على أن استمراره مع الفريق في يد النادي الإنجليزي.