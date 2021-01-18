شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفاوض الزمالك لضم كريم بامبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في مفاوضات جديدة للحصول على خدمات واحد من نجوم القلعة البيضاء فريق نادي الزمالك.

ويبحث عماد النحاس عن تعويض رحيل طاهر محمد طاهر الذي إنتقل خلال الموسم الماضي لفريق النادي الأهلي وحدد كريم بامبو واحد من ضمن أولوياته.

في الوقت الذي يرغب فيه فريق نادي البنك الأهلي أيضاً في الحصول على خدمات بامبو ليصبح القرار النهائي والأخير في يد مجلس إدارة الزمالك