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الإسماعيلي يقترب من تجديد عقد مدافع الفريق

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

توصل مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لاتفاق مع محمد هاشم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن تجديد عقده مع قلعة الدراويش، في الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد خلف، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الإسماعيلي، عقد جلسة مع محمد هاشم، في الأيام الماضية، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده مع النادي.

ومن المقرر أن يحسم مسئولي الدراويش، ملف تجديد عقد محمد هاشم، بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعدما أصبح اللاعب أحد الركائز الأساسية في خط دفاع الإسماعيلي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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