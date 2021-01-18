شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفاوض الزمالك لضم عمر السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتحت إدارة النادى المصرى البورسعيدى خط اتصال مع مسؤولي الزمالك، من أجل التعاقد مع عمر السعيد، مهاجم الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، طلب التعاقد مع اللاعب، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق البورسعيدى في الميركاتو الشتوى.

ويسعى مسؤولو المصرى البورسعيدى إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين بهدف التواجد في المربع الذهبى هذا الموسم.

وطلب على ماهر التعاقد مع صفقتين في يناير الجارى لتدعيم صفوف الفريق، وهما مهاجم ولاعب خط وسط، حيث عقد المدير الفنى جلسة مع مسؤولى النادى.