شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب باتشيكو بتجهيز «فيصل» بعد اقترب البلدوزر من الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث جهاز الكرة بنادي الزمالك مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن مهاجم الفريق أسامه فيصل، حيث طلب جهاز الكرة من المدير الفنى منح اللاعب فرصه أكبر في المشاركة مع الفريق من أجل تجهيزه لقيادة هجوم الفريق في ظل رغبه مصطفى محمد في الرحيل عن الفريق لخوض تجربة احترافية، والتي كان قريبا منها في الانضمام لصفوف سانت إيتيان الفرنسي.

ونال أسامة فيصل إشادة جهاز الكرة، بعدما ظهر بمستوى طيب منذ أن تم تصعيده للفريق الأول خلال فترة تولى كارتيرون مهمة القيادة الفنية للفريق، ونجح في تسجيل في مرمى محمد الشناوي، حارس الأهلي في المباراة التي حسمها الزمالك لصالحه بثلاثية، كما نجح اللاعب في تسجيل هدف قاتل في مرمي مصر في بطولة كاس مصر في النسخه الماضية قاد به الفريق للتاهل للدور قبل النهائي قبل ان يودع الفريق البطولة امام طلائع الجيش