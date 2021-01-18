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طارق العشري يقترب من قيادة الإسماعيلي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

دخل طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش السابق، في حسابات مجلس إدارة الإسماعيلي، بقيادة إبراهيم عثمان، لتولي قيادة الدروايش خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأداء المهتز الذي عليه الإسماعيلي في البطولة العربية والدوري الممتاز.

ويحاول مجلس الإسماعيلي، انهاء ملف المدرب الجديد سريعا لامتصاص غضب الجماهير، والعودة للطريق الصحيح في بطولة الدوري الممتاز الذي ظهر فيه الإسماعيلي بأداء فني سيئ.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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