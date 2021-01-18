شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يقترب من قيادة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش السابق، في حسابات مجلس إدارة الإسماعيلي، بقيادة إبراهيم عثمان، لتولي قيادة الدروايش خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأداء المهتز الذي عليه الإسماعيلي في البطولة العربية والدوري الممتاز.

ويحاول مجلس الإسماعيلي، انهاء ملف المدرب الجديد سريعا لامتصاص غضب الجماهير، والعودة للطريق الصحيح في بطولة الدوري الممتاز الذي ظهر فيه الإسماعيلي بأداء فني سيئ.