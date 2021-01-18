شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم غيني على رادار الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المهاجم الغيني يايا سانوجو، لاعب تولوز الفرنسي السابق، ضمن حسابات نادى الزمالك من جديد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة سواء في الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة بعدما تم عرضه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين عقب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي ليصبح لاعبا حرا.

وتم ترشيح اسم الللاعب قبل فتح الانتقالات الشتوية بعد رحيل كاسونجو كابونجو إلا ان باتشيكو المدير الفنى للزمالك طلب ارجاء الامر لوقت لاحق.. ولكن دخل اللاعب في الحسابات مرة أخرى خاصة وان التعاقد معه لن يكلف خزينه النادى أي اعباء مالية.

ويمتلك سانوجو سيرة كبيرة داخل الملاعب الأوروبية، حيث لعب للعديد من الأندية القوية، على رأسها أوكسير الفرنسي خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وآرسنال الإنجليزي خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وكريستال بالاس الإنجليزي عام 2015، وأخيرا انتقل لصفوف تولوز الفرنسي عام 2017 وتواجد ضمن صفوفه لمدة 4 مواسم قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضى.