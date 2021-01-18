شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته لضم هداف طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما نجح اللاعب في جذب الأنظار إليه بشدة خلال الفترة الماضية، كما أن اللاعب يعد واحدًا من هدافي الدوري الممتاز برصيد 4 أهداف.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب رحب بالانضمام للنادي الأهلي، وطلب من أحمد المهدي، مدير الكرة بالفريق، تسهيل إجراءات انتقاله للقلعة الحمراء.

ولعب أحمد سمير لفترة في صفوف نادى الزمالك في بداية موسم 2014، وشارك في بعض المباريات ولكنه لم يحصل على الفرصة كاملة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعي فيه النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل أحمد الشيخ وجيرالدو، كما أنه يعتبر بديل جيد لعلي معلول في مركز الظهير الأيسر.