شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في الأهلي من موسيماني بعد التعادل مع دجلة والبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل جدران النادي الأهلي من الإدارة الفنية للمدرب الجنوب أفريقي للفريق بيتسو موسمياني، والتي تسببت في تعادل الفريق في مباراتين كان من المفترض أن يحسمهما لصالحه أمام وادي دجلة والبنك الأهلي، بعدما تعادل سلبيًا في المباراتين.

وأفسح الأهلي الطريق للزمالك لاعتلاء صدارة الدورى في حال نجاح الفريق في الفوز على الجونة في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الثلاثاء.

وتحفظت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي برئاسة محسن صالح، على الإدارة الفنية لموسميانى وكذلك التشكيل الذي يخوض به المباريات وكذلك التغييرات التي يجريها المدير الفني.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي، فإن هناك توصية من لجنة التخطيط بعدم الصبر كثيرًا على موسمياني في حال استمراره على الطريقه والتغيير المستمر في تشكيل الفريق خلال كل مباراة، حيث ترى اللجنة أن هذا الأمر يؤثر سلبيًا على أداء ونتائج الفريق.

كما أوصت اللجنة بمنح المدير الفني مهله لحين الانتهاء من مباريات كأس العالم للأندية وكذلك بداية دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وفي حال استمرار ترنح الأداء وكذلك النتائج السلبية، سيتم التفكير في إقاله بيتسو موسيمانى، والتعاقد مع مدرب جديد.