الامارات | مواطن يتحدى نجوم الغولف العالميين في بطولة أبوظبي على جائزة 8 ملايين دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتحدى نجوم الغولف العالميين في بطولة أبوظبي على جائزة 8 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اللاعب أحمد سكيك نجم غولف الإمارات مشاركته في النسخة السادس عشرة من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي تُقام في نادي أبوظبي للغولف خلال الفترة من 21 حتى 24 الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار أمريكي و8000 نقطة من السباق إلى دبي.

وتشهد البطولة مشاركة بطل النسخة الماضية لي ويستوود ومشاركة المصنف العاشر على العالم تيريل هاتون وبطل بطولة موانئ دبي العالمية 2020 مات فيتزباتريك، إلى جانب أبطال كأس رايدر تومي فليتوود وإيان بولتر ، توماس بيورن ، روري ماكلروي، جوستين توماس، مارتن كايمر، شاين لوري، غرايم ماكدويل، جوستين روز، هنريك ستينسون، داني ويليت، الذين أعلنوا التحدي في البطولة المرموقة التي ستشهد استئناف قائمة النقاط الأوروبية للاعبين المستهدفين للتأهل لبطولة كأس رايدر في ويسكونسن.



وقال نجم الإمارات أحمد سكيك (23 عاما) في تصريحات صحافية: "تشرفني وتسعدني دعوة المشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2021، حيث كانت تجربة رائعة لي العام الماضي ومنحتني خبرة لا تقدر بثمن، وأتطلع بحماس شديد للعودة إلى ملعب نادي أبوظبي للغولف وبذل قصارى جهدي في التنافس مع أفضل اللاعبين في العالم."

وأضاف: "نحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي لموطني الإمارات، الأمر الذي يجعل بطولة 2021 استثنائية ومميزة، وأنا مصمم على تقديم الأفضل وبذل الجهود احتفاءً وفخراً بوطني."

الجدير بالذكر أن بطولة أبوظبي انطلقت للمرة الأولى عام 2006، وتُقام في نادي أبوظبي للفولف للعام السادس عشر على التوالي.

وأسهمت البطولة بتطوير مهارة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا وخصوصاً بعد ظهوره الأول في الجولة الأوروبية في بطولة العام الماضي، حيث فاز بكأس رئيس الدولة للجولف 2020 في فبراير الماضي قبل أن يحتل المركز الثاني في جولتين من بطولة الرجال المفتوحة.

وبصفته نجماً موهوباً، حظي سكيك أيضًا بشرف القيام بالضربة الأولى في افتتاح بطولة الجولف في دبي التي قدمتها موانئ دبي العالمية في ديسمبر2020، حيث قدم أداءً محترفاً في جولته الأوروبية الثانية.

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