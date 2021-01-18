شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفوز على كوريا الجنوبية 30-26 بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الروسى لكرة اليد فوزا مهما على كوريا الجنوبية بنتيجة 30-26 ضمن مباريات الجولة الختامية للدور التمهيدي.

وبدأ منتخب كوريا الجنوبية الشوط الأول بقوة لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 15-15 بين الفريقين، بينما شهد الشوط الثاني استفاقة منتخب روسيا الذى تقدم في النتيجة مبكرا وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وتصدر منتخب الاتحاد الروسي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بعد فوزين على سلوفينيا وكوريا الجنوبية وتعادل مع بيلاروسيا في المباراة الافتتاحية.

وحصد فيكتور كيرييف حارس مرمى روسيا جائزة لاعب المباراة.