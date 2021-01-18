شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من عدم لحاق ظهير برشلونة بمباراة كورنيلا في كأس الملك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض لاعب برشلونة للإصابة، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، التي خسرها البلوجرانا 2-3.

وقالت صحيفة «سبورت»، أن الظهير الأيمن، سيرجينو ديست، عانى من إصابة عضلية خلال المباراة، ولذلك تم استبداله بمينجويزا بين الشوطين.

وأضافت: «لاعب أياكس السابق سيستفيد من الراحة لمدة يومين، التي منحها المدير الفني رونالد كومان للاعبين، ومن ثم معرفة موقفه من المشاركة، الخميس المقبل، ضد كورنيلا في كأس الملك».

وأشارت الصحيفة إلى أن كومان، لن يخاطر بديست، لا سيما أن الفريق تنتظره مباريات مهمة، بخلاف مواجهة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مع باريس سان جيرمان، في فبراير المقبل، على ملعب كامب نو.

يذكر أن ديست شارك في 21 مباراة، منذ انضمامه لصفوف برشلونة الصيف الماضي، وسجل هدفا وصنع مثله.