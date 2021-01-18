شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مورينيو وجاريث بيل عرض مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فسرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، كلمات مدرب توتنهام جوزيه مورينيو التي خرجت منه في فيديو نشره توتنهام يتعلق بتدريبات الفريق.

وعند سماع الفيديو، يمكن سماع مورينيو وهو يقول: «تريد البقاء هنا؟ أو تعود إلى ريال مدريد ولا تلعب كرة القدم هناك»، وكأن يقصد مورينيو في كلماته هذه لاعبه الويلزي جاريث بيل.

لكن «ذا صن» أكدت أن مورينيو لم يكن يخاطب بيل في تلك اللحظة، بل كان يتحدث لمساعده الرئيسي في الطاقم الفني جواو ساكرامنتو وغيره من أعضاء الطاقم.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو، كان يخبر طاقمه عما دار بينه وبين بيل خلال محادثات «أزمة» بين الطرفين متعلقة بأداء اللاعب هذا الموسم.

وعاد بيل إلى توتنهام بعد غياب سبعة أعوام، وذلك على سبيل الإعارة من ريال مدريد، لكنه لم يبدأ سوى مباراة واحدة مع الفريق اللندني الأبيض في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب بيل ما مجموعة 161 دقيقة في البريمير ليج هذا الموسم، علما بأن مورينيو يشركه بانتظام في مباريات توتنهام بمسابقة الدوري الأوروبي.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن مورينيو لم يطلب ضم بيل إلى صفوف توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.