شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يوجه رسالة نارية لمرشح على رئاسة اتحاد الكرة الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا رسائله الحادة تجاه كريم بنزيمة، متمسكا بقرار عدم استدعاء مهاجم ريال مدريد.

وقال ديشامب في حوار أجرته معه صحيفة «لو فيجارو»، «هناك من يحب إثارة ضجة، لقد قرأت تصريحات ميشيل مولين المرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي في الانتخابات القادمة، وسأرد عليه رغم أنني أعلم أنني بذلك أغذي وسائل الإعلام بمادة دسمة، وستخدم تعليقاتي هذا الشخص، لأنه يعلم تمامًا أنه سيظهر على الساحة بإثارة مثل هذه الموضوعات».

وكان مولين صرح عبر الصحيفة الفرنسية ذاتها «ديشامب موظف باتحاد الكرة الفرنسي، إذا كنت رئيسا للاتحاد، لأمرت ديشامب بإشراك بنزيما في المباريات، لأنه مهاجم رائع».

ورد المدير الفني للديوك: «يبدو أن مولين حصل على بعض الشهادات في التدريب، وقد تتاح له فرصة ليحل مكاني في تدريب المنتخب، بالطبع، لا أتحدث بجدية، لكن من يعرفني جيدا، يعلم تماما أن قراراتي نابعة من ضميري ومصلحة المنتخب الفرنسي، بالنظر إلى أرقام خططنا الهجومية، فإنه نادرا وربما لم يحدث من قبل، أن امتلك منتخب فرنسا خط هجوم بنفس هذه الفاعلية، هذا هو الواقع حتى إن اعترفت به فئة قليلة».