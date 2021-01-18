شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعود للانتصارات على حساب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب فوزًا مهمًا على حساب الإسماعيلي بنتيجة 1-0 مساء، اليوم الإثنين، في ستاد الإسماعيلية، في لقاء مؤجل من الجولة 6 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المقاولون محمد حمدي زكي في الدقيقة 25، وألغى حكم الفيديو هدفا سجله الإسماعيلي عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف.

وعاد المقاولون للانتصارات بعد تعادل وخسارة في الجولتين الماضيتين، فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 12.

وتلقى الإسماعيلي ضربة جديدة بقيادة مديره الفني المؤقت أبوطالب العيسوي عقب وداع البطولة العربية، وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز 15.