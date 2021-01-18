شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يؤازر فريق الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على مؤازرة الفريق الأول للكرة الطائرة أمام نظيره سبورتنج في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على سبورتنج 3/صفر بنتيجة أشواط: 25/17 و25/21 و25/18.

وحرص رئيس النادي على الحديث مع نجوم الفريق خاصة القدامى منهم، ووعدهم بتوفير مناخ من الاستقرار، وتلبية كل متطلباتهم الفترة القادمة. وطالب رئيس النادي الفريق بتحقيق الانتصارات الفترة القادمة واستعادة البطولات لطائرة الزمالك من جديد.

وكشف عبدالعزيز عن مفاجأة لفريق الطائرة بأنه سبق له لعب الكرة الطائرة من قبل، ويعرف نجوم اللعبة، مشددا على ثقته في جميع عناصر الفريق التي تعد من أبرز العناصر في مصر. يذكر أن الفريق يقوده محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه كل من هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا.