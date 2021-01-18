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إصابة حسام عاشور بفيروس «كورونا»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حسام عاشور بفيروس «» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن حسام عاشور، نجم خط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وكتب عاشور، عبر حسابه الرسمي بمواقع تبادل الصور «انستجرام»: «الحمد لله على كل شيء.. إيجابي كورونا».

كان عاشور قد رحل عن صفوف الأهلي الموسم الماضي وانضم لنادي الاتحاد السكندري في الموسم الجاري.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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