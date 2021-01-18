شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حسام عاشور بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن حسام عاشور، نجم خط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وكتب عاشور، عبر حسابه الرسمي بمواقع تبادل الصور «انستجرام»: «الحمد لله على كل شيء.. إيجابي كورونا».

كان عاشور قد رحل عن صفوف الأهلي الموسم الماضي وانضم لنادي الاتحاد السكندري في الموسم الجاري.