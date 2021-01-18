بعد تدهور نتائجه.. فارس الجنوب يختنق في القاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خيب فريق ضمك تطلعات جماهيره عقب النهاية السعيدة التي كان عليها في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، وظهر بحالة لا تسر عشاقه بنتائج ومستويات متواضعة رمت به في نهاية قائمة الدوري بـ9 نقاط. أسباب تراجع فارس الجنوب ضعف الحراسة

الأخطاء الدفاعية المتكررة

تواضع الاستقطابات المحلية والأجنبية

عدم تحقيق نتائج إيجابية في الجولات الست الأولى من الدوري.

افتقار الفريق لوجود صانع لعب متميز.

توتر العلاقة بين اللاعبين والمدرب السابق بن زكري الذي تفرغ للانتقادات عبر التصريحات التلفزيونية.

شح الدعم المالي من أعضاء الشرف. الخروج من كأس الملك خرج الفريق مبكرا من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين على يد ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف. خرج الفريق مبكرا من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين على يد ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف. الخسائر تقيل بن زكري: تسببت النتائج المخيبة لفريق ضمك في إقالة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري في الجولة 11 في المركز الأخير برصيد 8 نقاط. ريزتش يتولى مهمة الإنقاذ: وقع اختيار بديل بن زكري على الكرواتي كريشمير ريزتش مدرب شباب النادي الذي خسر من الاتحاد بهدف دون رد، وتعادل سلبيا مع الوحدة في المهمتين الأولى والثانية له مع الفريق. أرقام ضمك بالدوري: لعب 13 مباراة 7 منها على أرضه و6 خارج الأرض.

فاز في مباراتين.

تعادل في ثلاث.

خسر 8 مواجهات.

استقبلت شباكه 24 هدفا.

سجل 15 هدفا.

هداف الفريق الأرجنتيني إيميليو زيلايا بـ6 أهداف.

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