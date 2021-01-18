الفتح يسعى للتعويض على حساب القادسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة يستضيف فريق القادسية (18 نقطة) فريق الفتح (17 نقطة)، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل القادسية لقاء اليوم بقيادة مدربه التونسي يوسف المناعي لتحقيق انتصاره الخامس، معتمدا على تحركات الثنائي حسن العمري والكولومبي اسبيريلا على الأطراف لدعم الثنائي الهجومي النيجيري ستانلي اوهاتشي والمدغشقري كارلوس اندريا. بينما يسعى البلجيكي يانييك فييرا لتعويض تعثره الأخير أمام التعاون والعودة للانتصارات، بالاعتماد على انطلاقات علي الزقعان والمغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكة، فيما سيكون الهولندي ميتشيل دي فريدي وحيدا في خط مقدمة الفريق. بينما يسعى البلجيكي يانييك فييرا لتعويض تعثره الأخير أمام التعاون والعودة للانتصارات، بالاعتماد على انطلاقات علي الزقعان والمغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكة، فيما سيكون الهولندي ميتشيل دي فريدي وحيدا في خط مقدمة الفريق.

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