بلباو يفوز على برشلونة ويتوج بالسوبر الإسباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج أتلتيك بلباو بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 3 / 2 على برشلونة مساء أمس.

بادر الفرنسي أنطوان جريزمان بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة الـ40، لكن سرعان ما تعادل بلباو بهدف حمل توقيع أوسكار دي ماركوس في الدقيقة الـ42.

وعاد جريزمان لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الـ77، غير أن أسيير فيلاليبري أحرز هدف التعادل للفريق الباسكي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي.

وأحرز إينياكي وليامز الهدف الثالث لبلباو في الدقيقة الـ94، ليقود الفريق الباسكي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2015.