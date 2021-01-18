بلباو يفوز على برشلونة ويتوج بالسوبر الإسباني

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بادر الفرنسي أنطوان جريزمان بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة الـ40، لكن سرعان ما تعادل بلباو بهدف حمل توقيع أوسكار دي ماركوس في الدقيقة الـ42.وعاد جريزمان لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الـ77، غير أن أسيير فيلاليبري أحرز هدف التعادل للفريق الباسكي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي.
وأحرز إينياكي وليامز الهدف الثالث لبلباو في الدقيقة الـ94، ليقود الفريق الباسكي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2015.
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