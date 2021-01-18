انتصارات أبها تقلق الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مواجهات الجولة الـ14 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يلتقي الأهلي نظيره أبها مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وحقق أبها على الملعب نفسه في الجولة الماضية فوزا مهما على طرف جدة الآخر نادي الاتحاد بهدف نظيف رفع من خلاله رصيده للنقطة الـ20.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء، باحثا عن الفوز لا غير، عقب التعادل السلبي مع الهلال في الجولة الماضية للاستمرار في المنافسة.

وغابت الانتصارات عن الأهلي في الجولات الثلاث الأخيرة الماضية، مما جعل مدرب الفريق فلادان يشدد على أهمية هذا اللقاء، ويحث لاعبيه على تحقيق الانتصار.

ويستعيد الأهلي قبل لقاء أبها اللاعب عبدالله حسون الذي غيبه الإيقاف عن لقاء الهلال الماضي، بينما لا تزال مشاركة المحترف الغاني أوسو معلقة بعد تعرضه لارتفاع في درجة الحرارة أبعده عن المشاركة في التدريبات الأخيرة قبل اللقاء.

على الطرف الآخر يعول مدرب أبها عبدالرزاق الشابي على المهاجم الهداف كارلوس ستراندبيرج، حيث يتربع على قمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، كما يسعى للمحافظة على سلسلة الانتصارات المتتالية في آخر ثلاث جولات، ويأمل أن يلحق الأهلي بجاره الاتحاد الذي فاز عليه الأسبوع الماضي.

قبل المواجهة