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العين على الاتحاد لمداواة الجراح

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- بواسطة أيمن الوشواش - في أول لقاء رسمي بينهما في تاريخ مسابقة الدوري يستضيف فريق العين ضيفه الاتحاد ضمن مباريات الجولة 14 من دوري كأس الأمير لكرة القدم.

وستكون المباراة فرصة لمداواة الجراح، حيث كان كلا الفريقين قد خسر في الجولة الماضية، فالعين خسر أمام الشباب بثلاثية نظيفة أوقفت رصيده النقطي عند 10 نقاط في المركز الـ14 ما قبل الأخير، في حين خسر الاتحاد من جار فريق العين فريق أبها الذي فاز بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة ليبقي الاتحاد على رصيده السابق 21 نقطة في المركز الخامس.

ويتفوق الاتحاد دفاعيا، حيث لم تهتز شباك سوى 11 مرة مقابل 26 مرة للعين الذي يعتبر صاحب أضعف خط دفاع في الدوري، أما على صعيد خط الهجوم فيتساوى الفريقان في القوة الهجومية، حيث سجل كل فريق 15 هدفا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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