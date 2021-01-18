العين على الاتحاد لمداواة الجراح

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وستكون المباراة فرصة لمداواة الجراح، حيث كان كلا الفريقين قد خسر في الجولة الماضية، فالعين خسر أمام الشباب بثلاثية نظيفة أوقفت رصيده النقطي عند 10 نقاط في المركز الـ14 ما قبل الأخير، في حين خسر الاتحاد من جار فريق العين فريق أبها الذي فاز بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة ليبقي الاتحاد على رصيده السابق 21 نقطة في المركز الخامس.ويتفوق الاتحاد دفاعيا، حيث لم تهتز شباك سوى 11 مرة مقابل 26 مرة للعين الذي يعتبر صاحب أضعف خط دفاع في الدوري، أما على صعيد خط الهجوم فيتساوى الفريقان في القوة الهجومية، حيث سجل كل فريق 15 هدفا.
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