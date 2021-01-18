الاتفاق يطمع في نقاط الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل فريق الرائد الكروي مواجهته اليوم أمام الاتفاق على ملعبه بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة في مواجهة الجولة الـ 14 في تمام الساعة الـ 3.40 عصرا. وهو مثقل بأحمال جماهيرية كبيرة عقب النتائج المخيبة للآمال بعد عجزه عن تحقيق الانتصارات الثلاثة التي حققها قبل مواجهة اليوم.

وتوالت نتائج الفريق ما بين تحقيق 4 تعادلات وتسجيل 6 خسائر والتي كان آخرها أمام النصر في الدقائق العشر الأخيرة من المواجهة، وهي الدقائق التي مثلت حرجا كبيرا لدى لاعبيه وجهازه الفني بقيادة البلجيكي بيسنيك هاسي الذي عانى من النقص القسري للفريق وعدم اكتمال عناصره لتوالي الإصابات على لاعبيه تارة، وتارة أخرى الإيقافات بالبطاقات الملونة.

المهاجم الهداف

وتحصل الفريق على 13 نقطة وضعته بالمركز الـ 13 الذي قاده نتيجة للغياب التهديفي الذي لازم الفريق هذا الموسم بشكل لافت، ليكمل موسمه الثالث من غياب المهاجم الهداف الذي زاده تعرض مهاجمه المعار عبدالفتاح آدم لإصابة الرباط الصليبي.

وسيدخل الرائد لقاءه بمشاركة أول للاعبيه الجدد(منصور الحربي وعبدالرحمن الغامدي) بعد اكتمال حضورهما البدني بعد استقطابهما في الفترة الشتوية الحالية.

الغياب القسري

فيما فريق الاتفاق بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي يسعى إلى النيل من الكعكة الرائدية والتقدم إلى الأمام لمزاحمة فرق المقدمة بالتحرر من مركزه الثامن بـ 18 نقطة،والفريق يقدم صورة فنية مميزة لا تقل عن مضيفه اليوم، ويمتلك عناصر قادرة على تحقيق الانتصار واللعب بطريقة مفتوحة بالرغم من الغياب القسري بداعي الإصابة لحارسه المؤثر الجزائري رايس مبولحي الذي يعاني من إصابة ستغيبه لفترة طويلة.

وسيعمد العطوي للضغط على الأطراف الرائدية بوجود نعيم السليتي ومحمد الكويكبي وسليمان دوكارا ووليد آزارو، وتدفع العناصر البديلة بوجود سعد السلولي وحامد الغامدي إلى الحضور الهجومي في المواجهة، والعودة من بريدة بنقاط المباراة.