كورونا المتحور يمنع وصول حكام النخبة للهلال

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ويرغب الهلال في الاستعانة بحكام (النخبة) الأوروبيين، حيث إن الظروف الراهنة تتطلب احترازات صحية كبيرة، وهو ما يعوق وصول الحكام مع صعوبة عودتهم في الوقت المحدد لنشاطات بلدانهم الكروية بسبب إجراءات الحجر المنزلية إلى جانب ارتفاع فاتورة إحضارهم مقابل البقاء لعدة أيام بالسعودية، بعد أن سمح الاتحاد السعودي للأندية بالاستعانة بـ7 طواقم للموسم الكروي الواحد.على صعيد آخر أنهت الإدارة الهلالية كل صيغ بنود عقد قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج لتجديد عقده لـ4 مواسم مقبلة بـ40 مليون ريال، وسيوقع اللاعب العقد الجديد بشكل رسمي بعد مشاركته في مباراة التعاون الأربعاء المقبل في إطار الجولة الـ14 لمنافسات الدوري.
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