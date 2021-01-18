شكرا لقرائتكم خبر كورونا المتحور يمنع وصول حكام النخبة للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر»مكة» أن التصعيد الإعلامي الهلالي ضد أخطاء التحكيم للموسم الكروي الحالي جاء نتيجة لتكرار الأخطاء في مواجهات سابقة، كان آخرها مواجهة الأهلي الدورية التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي في ختام مباريات الجولة الـ13 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعدم سماح الظروف الراهنة للنادي من أخذ حصته في جلب حكام أجانب أصحاب خبرات دولية كبيرة، نتيجة للاحترازات الحالية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي زادت بعد تفشي حالات تحور فيروس كورنا في عدد من البلدان الأوروبية.

ويرغب الهلال في الاستعانة بحكام (النخبة) الأوروبيين، حيث إن الظروف الراهنة تتطلب احترازات صحية كبيرة، وهو ما يعوق وصول الحكام مع صعوبة عودتهم في الوقت المحدد لنشاطات بلدانهم الكروية بسبب إجراءات الحجر المنزلية إلى جانب ارتفاع فاتورة إحضارهم مقابل البقاء لعدة أيام بالسعودية، بعد أن سمح الاتحاد السعودي للأندية بالاستعانة بـ7 طواقم للموسم الكروي الواحد.

على صعيد آخر أنهت الإدارة الهلالية كل صيغ بنود عقد قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج لتجديد عقده لـ4 مواسم مقبلة بـ40 مليون ريال، وسيوقع اللاعب العقد الجديد بشكل رسمي بعد مشاركته في مباراة التعاون الأربعاء المقبل في إطار الجولة الـ14 لمنافسات الدوري.