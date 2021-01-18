نشوة الشباب تهدد طموح الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما بين المنافسة على الصدارة والهروب من مناطق الهبوط يستضيف فريق الشباب نظيره الفيصلي ضمن مباريات الجولة 14من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة فقط عن المتصدر الهلال، أما الفيصلي فيحتل المركز 12 برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط وتحديداً الرائد صاحب المركز 13.

ويمني الشباب نفسه بتحقيق الفوز الثالث له على التوالي لأول مرة في هذا الموسم، حيث سبق له تحقيق فوزين متتاليين في الجولتين الثالثة والرابعة أمام النصر والفتح، لكنه تعثر في اللقاء الثالث أمام الأهلي.

وفاز الشباب في آخر جولتين أمام الاتفاق والعين، وبالتالي يبحث عن الثالث على التوالي الذي قد يمنحه الصدارة في حالة تعثر فريق الهلال أمام التعاون.

أما الفيصلي فيحاول الخروج من دائرة التعثرات، حيث لم يحقق الفوز في آخر خمس جولات، وكان آخر فوز حققه في الجولة الثامنة على حساب الرائد.

وفي آخر ست مواجهات جمعت بينهما تظهر أفضلية نسبية للفيصلي، حيث حقق الفوز مرتين، وخسر مرة، وحضر التعادل في 3 مواجهات.